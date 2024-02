Borsa | Hong Kong positiva | apre a +0 | 3%

(Di martedì 20 febbraio 2024) Ladila seduta in rialzo, sulla spinta dei dati relativi all'aumento della spesa registrata in Cina durante la lunga festività del Capodanno lunare: l'indice Hang Seng sale nelle prime battute dello 0,3%, portandosi a 16.222,09 punti. Il Composite di Shanghai cede invece lo 0,57% a quota 2.893,85 e quello di Shenzhen perde lo 0,56% a 1.595,15 punti.

La Borsa di Hong Kong apre la seduta in territorio negativo: l'indice Hang Seng cede nelle prime battute lo 0,47% sui timori di un rinvio del taglio ... (quotidiano)

La Borsa di Hong Kong apre la seduta in territorio negativo: l'indice Hang Seng cede nelle prime battute lo 0,47% sui timori di un rinvio del taglio ... (quotidiano)

La Borsa di Hong Kong apre la seduta in rialzo, sulla spinta dei dati relativi all'aumento della spesa registrata in Cina durante la lunga festività ... (quotidiano)

L'economia indiana sta superando quella cinese: Ne è prova il fatto che la Borsa di Mumbai (la ex Bombay dei tempi dell'impero britannico), ha da poco superato Hong Kong diventando il quarto mercato azionario più grande del mondo. Investimenti ...

ZHONGZHI E LA PROFONDA CRISI DELL'ECONOMIA CINESE: Hong Kong. ZEG controlla o detiene azioni in quattro società di asset management (Zhonghai ... negli USA e a Singapore, arrivando a controllare nove società quotate in borsa[29]. Al suo apice, il ramo ...

Borsa 19 febbraio: sale la febbre per il Btp Valore, Wall Street chiusa per il Washington Birthday: Corre Seul grazie a Samsung Perde colpi la Borsa di Hong Kong in calo dello 0,9%, prima seduta di ribasso dopo tre consecutive di rialzo. - - > - - > Si distingue Seul +1,3% grazie alla performance ...