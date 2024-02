Borsa | Asia mista La Banca centrale cinese taglia il tasso primario a 5 anni

Borse Ue chiudono fiacche senza Wall Street. Sprint di Tim (+6%): Per quanto riguarda Pirelli, gli analisti di Hsbc considerano gli attuali corsi di Borsa appropriati e si dicono preoccupati dalle incertezze sulla governance e sulla struttura azionaria a lungo ...

La Borsa svizzera apre in calo - blue News: Apertura in calo oggi per la Borsa svizzera. Attorno alle 09:10 l'indice dei titoli guida SMI perdeva lo 0,13% a 11'295,87 punti. In Asia la Borsa di Tokyo ha terminato la prima seduta della settimana poco variata, con le vendite che si concentrano sulla tecnologia, e dopo i dati dall'inflazione Usa che riducono le possibilit di un ...

Borsa: l'Asia tiene, listini cinesi positivi dopo le festività: Shanghai sale infatti dell'1,4% e Shenzhen dell'1,5%, con Hong Kong invece debole ( - 0,7%), ma si tratta di una Borsa che è rimasta aperta in questo cruciale periodo per i consumi della zona. In ...