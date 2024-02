Bonus trasporti 2024 | solo con Carta spesa Dedicata a Te Istruzioni

(Di martedì 20 febbraio 2024) Ilè una misura introdotta con il Decreto Aiuti al fine di contrastare il rincaro dei prezzi dei prodotti energetici sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti e lavoratori.Il buono, destinato a coprire le spese per gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale (comunque nel limite di importo di 60 euro), è stato in un primo tempo previsto fino al 31 dicembre 2022 a beneficio delle persone fisiche che nel 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35 mila euro.Nel corso degli anni successivi, tuttavia, ilè stato dapprima prorogato per l’anno 2023 salvo poi essere rimpiazzato, nel, dalla ...

Benefit per le famiglie dei camionisti, c'è un ente che li ha moltiplicati addirittura per cinque: Seicento euro in bonus, da spendere per l'acquisto di carburante ma anche per pagare la spesa al supermercato, o in ...messa a disposizione dai responsabili dello stesso Ente bilaterale dei trasporti e ...

Bonus trasporti 2024, cosa cambia con la carta Dedicata a te: requisiti e importo: Quest'anno il contributo per l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico verrà assorbito nella Social Card destinata alle famiglie con almeno tre componenti e con reddito Isee non superiore a ...

Bonus trasporti in arrivo senza domanda, a chi spetta e quando: Il bonus trasporti , ossia il contributo di 60 euro che fino allo scorso anno spettava alle persone con un reddito personale non superiore a 20 mila euro , nel 2024 non è stato rinnovato . Tuttavia, un ...