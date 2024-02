Bonus barriere architettoniche | tutti i cambiamenti previsti dal nuovo decreto legge

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) L’ultimovarato dal Governo ha cambiato e non di pocoedilizi. Sono state modificati molti aspetti del “Rilancio” e, dal 30 dicembre 2023, gli interventi edilizi sullesono coperti al 75% solo nel caso in cui riguardino scale, rampe, ascensori, servoscale e piattaforme elevatrici. Questo cambiamento non è da sottovalutare poiché viene tracciata la linea che divide i lavorie quelli no. Va ricordato che non esisteva questa separazione prima e, grazie a ciò, ha potuto godere di questo aiuto anche chi si è concentrato su lavori che riguardano l’ampliamento del bagno o il rifacimento del pavimento. Non sono stati modificati, invece, i requisiti per ottenere il suddetto ...