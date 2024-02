(Di martedì 20 febbraio 2024) Bologna, 20 Feb. (Adnkronos) - “ildell'Africa. La Nigeria, l'Egitto in 50 anni raddoppieranno quasi il loro numero di abitanti. Servono leggi che favoriscano l'regolare, che possano aiutare le nostre imprese a trovare lavoratori perchè trovarsi tra qualche decennio c

Contro l'inverno demografico servono sostegni economici ma anche morali. Zuppi: 'riscoprire la famiglia come cantiere di speranza' (I.S.): Con questo trend, nell'arco di un ventennio in Emilia - Romagna gli anziani saranno il triplo dei ... Stefano Bonaccini - . Se non si inverte la tendenza, tra pochi anni saremo il primo Paese d'Europa ...

Bonaccini: 'Questo sarà il secolo dell'Africa, immigrazione per non far saltare welfare': 'Questo sarà il secolo dell'Africa. La Nigeria, l'Egitto in 50 anni raddoppieranno quasi il loro ... Così il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, intervenendo questa mattina a ...

Natalità: Lepore (sindaco Bologna), 'una sfida nazionale'. Bonaccini (presidente Emilia - Romagna), 'lavorare insieme, aldilà delle differenze politiche': ... in questo modo non c'è futuro. Ma la possibilità c'è: investire su cultura, formazione, lavoro, innovazione, politiche di sostegno alla famiglia'. Bonaccini ha precisato: 'L'Emilia - Romagna lo ha ...