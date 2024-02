Bologna | eventi di martedì 20 febbraio 2024

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 febbraio 2024), 20– Un'altra giornata è iniziata, portando con sé una lunga lista di appuntamenti da non poter perdere. Vediamone alcuni insieme. Alle 17, all'Archiginnasio, Mirco Dondi presenta, con i coautori Bruna Bagnato, Maurizio Ridolfi e il curatore Luca Alessandrini, i due volumi 1980: l’anno di Ustica e Ustica e gli anni Ottanta. Alle 18, in Salaborsa, Pino Cacucci parla del suo libro Dieguito e il Centauro del Nord, in compagnia di Alberto Bertoni. Alle 20, seconda data de Il Trovatore al Comunale Nouveau. Alle 20.30, l'Oratorio di San Filippo Neri ospita Francesca Fialdini in Nella tana del coniglio. Alle 21, il Duse propone lo spettacolo La lettera con Paolo Nani e dalla regia di Nullo Facchini. Alle 21.30, al Locomotiv Club arriva Pietro Sparacino con il nuovo live show di stand up comedy Il ventennio.