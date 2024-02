Bologna e la Champions | come può arrivare la qualificazione | tutti gli scenari possibili

(Di martedì 20 febbraio 2024), 20 febbraio 2024 – Cinque squadre italiane nell’edizione 2024-2025 dellaLeague? È possibile. Ecco perché: se nella stagione in corso l’Italia dovesse piazzarsi al primo o secondo posto nel ranking Uefa, ecco che si sbloccherebbe un ulteriore slot per una formazione italiana, quella piazzatasi a fine anno al quinto posto. Il ranking Uefa Il ranking Uefa è un sistema di piazzamenti che si base sui risultati ottenuti dalle formazioni della stessa Federazione, in questo caso quella italiana, nelle tre coppe europee, ovverosiaLeague, Europa League e Conference League. Al momento l’Italia è prima nel ranking, ciò significherebbe che nella nuova edizione della, quella a 36 squadre strutturata in modo diverso, anche la quinta classificata nel campionato di serie A avrebbe la ...

