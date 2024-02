Bocce In Serie A2 ovest Vola la Bernardo Rossi La squadra di Fossone supera l’esame Envie

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Secondo successo stagionale per la bocciofila ““ diche nella quarta giornata del campionato nazionale per società di A2, girone B, specialitàin volo, batte il fanalino di codaper 16-8 tra le mura amiche (causa campo non omologato, lagioca a Sarzana). Considerata fondamentale alla vigilia (un successo avrebbe consentito di salire in una zona tranquilla della classifica, tenendo lontane le tensioni da retrocessione) la gara si chiude sul 4-4 dopo il primo turno equilibrato, conche firma i punti con Tiziano Micheli nell’individuale e con Thomas Panesi-Mirco Bacicalupo nella coppia. Nel secondo turno ilcambia il ritmo di gioco, imponendosi 6-2 con le vittorie di ...