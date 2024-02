Blade runner al cinema Modernissimo | è l’AI Film Festival di UniBo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 febbraio 2024) Bologna, 20 febbraio 2024 - Nella giornata di mercoledì 21 febbraio va in scena il secondo appuntamento di AI, la rassegna a cura didove viene affrontato il tema dello sviluppo dell'Intelligenza Artificiale attraverso la visione di pellicole a tema. Per l'occasione, il Nuovodi via Rizzoli trasmette il celebre capolavoro di Ridley Scott,, nella sua Final Cut del 2007. L'evento L'Università di Bologna, tramite il Centro di ricerca interdipartimentale Alma Mater Research Institute For Human-Centered Artificial Intelligence - Alma Human AI, ha lanciato nel mese di febbraio AI, una serie di appuntamenti dedicati al connubio trae Intelligenza ...