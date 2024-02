Bimbo scomparso nel bosco | ritrovato dopo ore scalzo e impaurito

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 febbraio 2024) Reggio Emilia, 20 febbraio 2024 – Ha rincorso il cane che si era allontanato nel, ma quando l’animale è tornato, delinvece non c’era nessuna traccia. Sono state ore di terrore per una mamma che ha chiamato i carabinieri, disperata, spiegando di avere perso il proprio figlio di 4 anni in una zona boschiva nell’Appennino reggiano. Lei – ha spiegato – aveva già provato a cercarlo per un po’ ma quando ha capito che il piccolo non era più nelle vicinanze ha deciso di chiedere aiuto. E l’aiuto è arrivato, anche dall’alto sotto forma dell’elicottero dei vigili del fuoco. Intanto, via terra, i carabinieri di Ramiseto con i colleghi di Castelnuovo battevano cespuglio per cespuglio insieme ai volontari del soccorso alpino. Intanto, la macchina dei soccorsi sanitari era pronta a intervenire. Ilè stato trovato ...