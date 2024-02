Bimba con febbre a 40 torna in ospedale e muore Era stata dimessa | i genitori denunciano

Bimba di 15 mesi positiva alla cannabis: era stata portata in ospedale perché non riusciva a camminare. C'è l'inchiesta: Era bianca in volto e non riusciva a camminare. Come paralizzata. A farci caso è stato uno zio che era in casa con la piccola. E l'uomo non ha perso tempo. Ha chiamato i genitori, fuori per lavoro, e la piccola, di appena 15 mesi, è stata ricoverata in ospedale. Ora sta bene ma ha rischiato di finire in coma.

Bimba di 8 anni muore in ospedale, la famiglia denuncia: ... misurazione della pressione, esame cardiologico: durante questa trafila la bimba ha perso ... Eppure, alle 10.54 del mattino dello stesso 6 febbraio, è stata dimessa con il solo consiglio di effettuare ...

Bimba di 8 anni va in ospedale con febbre e conati di vomito, viene dimessa e muore: Quindi la bimba torna a casa con la prescrizione di un elettrocardiogramma Holter per controllare il cuore. La notte dopo, però, la bimba continua a peggiorare e lamenta forti dolori alle gambe. Così ...