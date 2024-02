Billie Eilish parla con Kylie Minogue tappandosi la bocca | ma i fan scoprono cosa ha detto

(Di martedì 20 febbraio 2024) Domenica sera a Los Angeles si sono tenuti i People’s Choice Awards eè tornata a casa con un paio di premi.at the 2024 #PCAs. pic.twitter.com/H4krSRAees — Pop Crave (@PopCrave) February 19, 2024 La cantante di Bad Guy ha però fattore i media internazionali non tanto per i premi che ha vinto, ma perché –ndo conin un momento di pausa – si è coperta laper lamentarsi della presenza di alcuni tiktoker all’evento. “Ci sono alcuni tiktoker qua“, haalla collega prima di indicarli e scuotere la testa.at the 2024 #PCAs: “There’s some like… TikTokers here” ...

Tra le tante sorprese della serata, ai Grammy Awards 2024 la cantante ricrea un look in pieno stile vintage Barbie core. Sorprendendoci con un tocco ... (vanityfair)

Il brano What Was I Made For? , scritto da Billie Eilish per la colonna sonora di Barbie , trionfa alla 66ª edizione dei Grammy Award. Billie Eilish e ... (movieplayer)

√ Lenny Kravitz premiato al People's Choice Awards. Ecco il: Billie Eilish invece ha trionfato nella categoria TV Performance of the Year. Ha ricevuto il premio da Jeremy Renner per la sua partecipazione in "Sciame " (uno psico - thriller di Donald Glover sui ...

Jeremy Renner appare sul palco dei People's choice awards: "È bello essere tornati": Jeremy Renner è infatti stato protagonista dell'assegnazione del riconoscimento andato a Billie Eilish mostrandosi particolarmente grato della possibilità di essere di nuovo sul palco e di fronte al ...

People's Choice Awards 2024: i look più belli sul red carpet: Sydney Sweeney in Mônot Lucy Hale in Christian Dior Heidi Klum in Kamilla Purshie Kylie Minogue in Raisa Vanessa Rachel Zegler in Christian Dior Billie Eilish in Ambush Halle Bailey in Roberto ...