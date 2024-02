Bielorussia | morto in carcere oppositore di Lukashenko

(Di martedì 20 febbraio 2024) Undel presidente bielorusso Aleksandarin. L’attivista, giornalista e politico Igor Lednik è deceduto all’età di 64 anni. A dare la notizia, che arriva pochi giorni dopo la morte del principaledel presidente russo Putin, Aleksei Navalny, è il Partito socialdemocratico bielorusso. Lednik era stato arrestato e condannato a tre anni nel 2022, con l’accusa di aver “diffamato”in un articolo pubblicato sull’organo del Partito socialdemocratico. Secondo lo stesso partito, gestito da attivisti all’estero, durante la detenzione la salute dell’è “peggiorata in maniera considerevole”. L’organizzazione ha affermato che Lednik era stato sottoposto a un intervento chirurgico per un problema gastrointestinale ...

