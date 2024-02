Bielorussia | morto in carcere l’attivista e giornalista Igar Lednik

(Di martedì 20 febbraio 2024) Une attivista dell’opposizione bielorussa,, èneldove stava scontando una condanna per “diffamazione” nei confronti del presidente Alexander Lukashenko. Lo hanno riferito il suo ex partito e una ong bielorussa che conta più di mille prigionieri politici.neldove stava scontando una condanna per diffamazione nei confronti del presidente Alexander Lukashenko “, ex membro del Partito socialdemocratico bielorusso (Gramada), attivista e, èin prigione all’età di 64 anni”, ha riferito il partito su Telegram, informazione confermata dalla ong di difesa dei diritti umani ...

Bielorussia , morto in carcere oppositore di Lukashenko Un oppositore del presidente bielorusso Aleksandar Lukashenko è morto in carcere . ... (tpi)

Navalny, caso analogo in Bielorussia: morto in carcere l'oppositore di Lukashenko: I dati sono ancor più eclatanti e al contempo preoccupanti, se si considera che l'organizzazione Viasna ha calcolato circa 1.400 detenuti politici in Bielorussia. "Fammi vedere mio figlio". La sfida ...

Chi era Ihar Lednik, l'oppositore di Lukashenko morto in carcere in Bielorussia: finito in prigione per un articolo di giornale: Ihar Lednik, chi era il prigioniero politico morto in Bielorussia L'annuncio lo ha dato l'organizzazione politica Gramda , ora gestita da attivisti all'estero, poi confermata dalla ong per i diritti ...

In Bielorussia morto in carcere il dissidente Igor Lednik: era accusato di aver diffamato Lukashenko: ...che opera in Bielorussia e conta più di mille prigionieri politici. L'annuncio su Telegram 'Igar Lednik, ex membro del Partito socialdemocratico bielorusso (Gramada), attivista e giornalista, è morto ...