Bielorussia | morto in carcere il dissidente Ihar Lednik

(Di martedì 20 febbraio 2024) Minsk, 20 febbraio 2024 – Il 64enne, oppositore del presidente bielorusso Alexander Lukashenko e attivista contro la dittatura, ènelin cui stava scontando una pena di tre anni per diffamazione incominciata nel dicembre 2022. L’annuncio è stato fatto su Telegram dal Partito socialdemocratico, di cui in passato aveva fatto parte. Il decesso è stato confermato anche dalla Ong Viasna. Stando al partito, le condizioni di salute dierano “notevolmente peggiorate” nel corso della detenzione, tanto da richiedere un’operazione al sistema gastrointestinale. Ilsoffriva anche di problemi cardiaci, ma le autorità non hanno reso noto se siano stati la causa del decesso. Ignota anche la data della morte. Nel 2022,aveva ...

Un Prigioniero politico è morto in detenzione in Bielorussia . Ihar Lednik , 64 anni, ex membro del Partito socialdemocratico bielorusso, attivista ... (ilfattoquotidiano)

L'ex membro del Partito socialdemocratico bielorusso aveva 64 anni, non sono state rese note le cause della sua scomparsa (ilgiornale)

Bielorussia, lattivista dellopposizione e giornalista Igar Lednik e' morto in carcere: Igar Lednik, ex membro del Partito socialdemocratico bielorusso (Gramada), attivista e giornalista, e' morto in prigione alleta' di 64 anni, ha indicato il partito su Telegram, informazione ...

Prigioniero politico morto in Bielorussia, Ihar Lednik era stato condannato per diffamazione di Lukashenko: Un prigioniero politico è morto in detenzione in Bielorussia . Ihar Lednik , 64 anni, ex membro del Partito socialdemocratico bielorusso, attivista storico anti - dittatura, arrestato nel 2022 e condannato a 3 anni per '...

Un caso Navalny in Bielorussia : morto in carcere l' oppositore di Lukashenko: Come sottolineato da Svoboda , si tratta del quinto prigioniero politico morto dietro le sbarre ... I numeri sono impressionanti: secondo l'organizzazione Viasna, la Bielorussia ha attualmente più di 1.