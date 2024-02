Bielorussia | morto il giornalista Igor Lednik | in carcere per aver diffamato Lukashenko

Un Prigioniero politico è morto in detenzione in Bielorussia . Ihar Lednik , 64 anni, ex membro del Partito socialdemocratico bielorusso, attivista ... (ilfattoquotidiano)

L'ex membro del Partito socialdemocratico bielorusso aveva 64 anni, non sono state rese note le cause della sua scomparsa (ilgiornale)

Bielorussia, morto in carcere Igor Lednik: prigioniero politico, era accusato di aver diffamato Lukashenko: ... e senza alcun segnale che facesse pensare a problemi gravi di salute, Alexei Navalny, il più noto oppositore di Vladimir Putin, è morto improvvisamente nella colonia penale della regione artica dove ...

Bielorussia, dissidente muore in cella: 15.50 Bielorussia, dissidente muore in cella E' morto un prigioniero politico detenuto in Bielorussia, il 64enne Ihar Lednik, ex membro del partito socialdemocratico,storico attivista anti - dittatura. Era ...

Bielorussia, lattivista dellopposizione e giornalista Igar Lednik e' morto in carcere: Igar Lednik, ex membro del Partito socialdemocratico bielorusso (Gramada), attivista e giornalista, e' morto in prigione alleta' di 64 anni, ha indicato il partito su Telegram, informazione ...