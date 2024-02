Bielorussia | dissidente muore in cella

(Di martedì 20 febbraio 2024) 15.50 E' morto un prigioniero politico detenuto in, il 64enne Ihar Lednik, ex membro del partito socialdemocratico,storico attivista anti-dittatura.Era stato arrestato nel 2022, condannato a 3 anni per diffamazione contro il presidente Lukashenko. Insolo per un articolo contro Lukashenko. La notizia è stata data dal partito socialdemocratico, gestito da attivisti all'estero.L'organizzazione ha aggiunto che la detenzione aveva peggiorato la sua salute. Aveva subito un'operazione e soffriva di un problema cardiaco.

Le notizie sulla guerra in Ucraina di martedì 20 febbraio, in diretta. Cnn, via d’accesso ad Avdiivka «disseminata di corpi» di militari ucraini (corriere)

Navalny, il giallo dell'account X della moglie Yulia sospeso per un'ora. Dentro l'appello della madre a Putin: "Restituitemi mio figlio": Intanto le autorità si rifiutano di restituire il corpo del dissidente alla famiglia, per almeno ... Un giornalista e prigioniero politico, Igor Lednik, muore in carcere in Bielorussia Il giornalista ...

Paesi UE verso un accordo sul 13° pacchetto di sanzioni alla Russia, l'Ungheria non firma la richiesta di una tregua a Gaza: ...i ministri degli Esteri a ritenere Vladimir Putin responsabile della morte dello storico dissidente ...in cui riafferma il suo fermo sostegno alla ricerca del popolo bielorusso per una Bielorussia ...

Bielorussia, morto in carcere il dissidente Lednik: Dopo Alexei Navalny , un'altra morte sta sconvolgendo il mondo: quella di Igor Lednik . Il giornalista bielorusso è deceduto in carcere. Qui Lednik stava scontando una pena per un articolo pubblicato ...