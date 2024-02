Biasin | «Atletico Madrid simile all’Inter! Brehme? Grande uomo»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 20 febbraio 2024)ha parlato della partita tra Inter e. Poi il giornalista ha voluto omaggiare la scomparsa di Andi. ANALOGIE ? Fabrizioa Mediaset sul match di stasera e sul ricordo di: «Tante cose le ha dette ieri Inzaghi in conferenza. L’Inter affronta undiverso e che somiglia molto all’Inter di Inzaghi. Ama attaccare le seconde palle, gioca in profondità, per questo Inzaghi deve stare molto attento.? Giocatore raro, uno dei primi terzini che aveva una propensione offensiva, ma era anche un. Questa è la cosa più bella, per tutti era veramente un amico in famiglia per l’Inter». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...