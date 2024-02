Berrettini | ricomincio da Phoenix | con Melissa Satta è finita

(Di martedì 20 febbraio 2024) "Sono stati mesi complicati, mesi in cui non sono riuscito a fare quello che amo di più, ovvero giocare e competere. Ho trascorso un momento difficile, che però per fortuna mi sento di aver superato. Mi sento bene mentalmente e fisicamente. Ho tantissimi stimoli, ho tanta voglia di giocare, di fare tornei, sto bene. Sento una bella energia nell'aria": così Matteoin collegamento da Montecarlo, per annunciare le sue condizioni fisiche e il suo rientro in campo. "Sto bene - ha detto -. Mi sto allenando, mi sono preso il tempo necessario per fare il massimo e per fare una bella annata. Mi sto concentrando per tornare e divertirmi e far divertire".annuncia che "mi sto preparando per rientrare al torneo di(12-17 marzo, ndr) e poi a Miami. Non farò Indian Wells, stiamo vedendo giorno per giorno. Dopo il ...

Binaghi scambia Sanremo per il Vietnam: "Sinner non deve andare, pronto a difenderlo a petto nudo": La federtennis ha paura del Berrettini bis Non facciamo di Sinner un nuovo Phelps o, peggio, un Robertino di "Ricomincio da tre" Italy's Jannik Sinner celebrates with the Norman Brookes Challenge Cup trophy after defeating ...

Grazie di cuore Jannik, per tutte queste prime volte: Quest'ultimo non faticò a imporsi (e Berrettini purtroppo di lì in poi ha combinato poco), ma non ci poteva essere una maniera più netta per tracciare una linea di demarcazione tra un 'prima' e un '...

Berrettini spegne 27 candeline e respinge le critiche: "Io sono felice": ...Ho lavorato a testa bassa nelle ultime settimane e ora ricomincio a credere in me". Critiche respinte al mittente. Continuano a fioccare le critiche per il suo rapporto con Melissa Satta . Berrettini ...