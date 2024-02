Berrettini Presto rientro in campo | con Satta è finita

(Di martedì 20 febbraio 2024) Il tennista romano: "Non giocherò a Indian Wells, provo grandissima stima per Sinner" ROMA - "Ilinsarà a breve, mi sto allenando bene, sto bene. Mi sono preso il tempo necessario per rientrare al massimo. Mi sto concentrando forse come non mai per tornare e divertirmi". Così Matteo B

Matteo Berrettini vuole tornare al più presto in campo. Il Tennis ta romano non è riuscito ancora a debuttare in questo 2023, rinunciando ai primi ... (oasport)

Matteo Berrettini è pronto per tornare in campo. E manda un messaggio ai suoi tifosi, attraverso la sua pagina Instagram. L’Azzurro dice mediante un ... (ilfaroonline)

Il campione è fermo dagli US Open Dagli US open 2023, Matteo Berrettini non ha più messo un piede in campo per un match di tennis. Da allora ha ... (361magazine)

Melissa Satta e Matteo Berrettini, storia al capolinea: ecco perché si sono lasciati: Sembra che Satta volesse dal campione di tennis qualche certezza in più sul futuro, sperando di mettere su famiglia molto presto mentre Berrettini , ancora giovane e nel pieno della sua carriera, non ...

Melissa Satta, addio a Berettini: ora i giorni li passa con un altro: L'ex velina, a quanto pare, ha definitivamente chiuso la storia con Matteo Berrettini , ma fa presto a consolarsi: in questi giorni, è in montagna in dolce compagnia . Melissa Satta e Matteo ...

Matteo Berrettini, il video social: "Torno presto in campo, grazie per il sostegno": Con grande impegno sto cercando di superare questo momento e rimettermi in carreggiata per divertirmi e fare tante cose belle - dice Berrettini - La cosa più importante è ringraziarvi per l'aiuto che ...