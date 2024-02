Berrettini | “Mesi complicati | ora sto bene Satta? Non stiamo più insieme”

“Volevo ringraziare tutti per la pazienza e il rispetto che mi avete riservato in questi mesi che non ho giocato. Il rientro in campo sarà a breve, ... (sportface)

Matteo Berrettini, al lavoro per il ritorno in campo: Sei mesi senza partite ufficiali, un esilio causato dagli infortuni al piede che sta per finire. Matteo Berrettini, traccia il percorso del suo ritorno. Eccolo di nuovo, finalmente il campione romano, "...

Matteo Berrettini: 'Io e Melissa Satta non stiamo più insieme': A dirlo è Matteo Berrettini durante una conferenza su Zoom da Montecarlo, dove sta affrontando una preparazione intensiva in vista del rientro in campo. "Sono stati mesi complicati, purtroppo non ...

Matteo Berrettini: io e Melissa Satta non stiamo più insieme: La ringrazio per i mesi che sono stati bellissimi e quest'anno vissuto intensamente in momenti ... Matteo Berrettini e Melissa Satta si sono lasciati, indiscrezione che era già uscita tre giorni fa sul ...