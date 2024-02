Bergomi ricorda Brehme a Sky e si commuove | “Una bella e grande persona”

(Di martedì 20 febbraio 2024) “Una”. Con queste parole a Sky Giuseppehato Andreas, scomparso a Monaco di Baviera a 63 anni a causa di un arresto cardiaco. L’ex calciatore e opinionista non ha trattenuto le lacrime dopo il commosso ricordo dell’ex compagno in nerazzurro. “C’era un rapporto speciale, ci si sentiva spesso, venti giorni fa mi aveva detto che sarebbe venuto a vedere Inter-Salernitana. Spesso uscivamo a mangiare e stavamo insieme. Preso dalla vita e dai ritmi, non l’ho sentito. Era un compagno vero, un amico e nella nostra chat viene a mancare unaspeciale. Ci mancherà tanto, era un terzino sinistro ma era il nostro regista, un giocatore unico. Ci mancherà tanto. Sono legato allae la...

Morto Brehme, da Bergomi a Zenga la commozione degli ex compagni: Bergomi su Brehme: "Un compagno vero" . Aldo Serena ricorda Brehme: "Generoso e altruista" . Il calcio tedesco rende omaggio ad Andy Brehme . Walter Zenga omaggia Andy Brehme: addio 'shazzy'. Il ...

Inter - Juve, oltre 'guardie e ladri': tra baci, 'Chi l'ha visto' e Var umano: ... con una buona memoria si ricorda il primo caso di . Accade in Inter - Juve del 9 marzo 1997 , arbitro Pierluigi Collina . Lancio lungo di Bergomi, pallone conteso da Montero ma spizzato da Zamorano ...

Bergomi 'Mbappè impressionante, mi ricorda Ronaldo il Fenomeno': Lo ha detto Beppe Bergomi, ex difensore dell'Inter e della Nazionale, ospite a Milano dell'hub ... con una velocità ed una tecnica impressionate, e un controllo di palla che mi ricorda, per come sta in ...