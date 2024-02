Bergomi in lacrime dopo la morte di Brehme | «Era una bella e grande persona…»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 20 febbraio 2024) Giuseppeindurante un collegamento con Sky Sport per ricordare Andreas, scomparso oggi Giuseppe, ex giocatore dell’Inter e opinionista, ha parlato indurante un collegamento con Sky Sport per ricordare Andreas, scomparso oggi.– «Ho parlato con Zenga che lo ha sentito dieci giorni fa. Io l’ultima volta che l’ho sentito sarà stato 20 giorni fa, mi ha detto che sarebbe venuto a vedere le partite con la Salernitana e l’Atletico. Non ce lo saremmo mai aspettati. Ora siamo in attesa di capire l’evolversi della situazione per andarlo a trovare. Era unapersona, ci mancherai tanto».