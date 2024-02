Bergomi | «Con Brehme rapporto speciale! Regista dell’Inter dei record»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 20 febbraio 2024)è stato uno degli uomini fondamentali per lo scudettodei, capitano di quella squadra ha ricordato così il campione tedesco CORDOGLIO – Questo il ricordo di: «Notizia inaspettata. Con Andy c’era unspeciale. Ci sentivamo spesso. Venti giorni fa mi ha detto “Vengo per Inter-Salernitana, mi fermo anche per l’Atletico”. E invece poi presi dalla vita non l’ho sentito, l’ultima volta è stata quella telefonata. Era un compagno vero, un amico. Noi nella nostra chat quella “Inter Trap” con i giocatori della squadra dei, ci viene a mancare una persona speciale, un amico vero. Ho sentito Zenga, Matteoli, Ferri. Tutti quanti ci siamo sentiti tutti per ricordare Andy, ci mancherà tanto. In campo? Era un terzino sinistro, ...