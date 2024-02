Bergamo | in bici all’aeroporto

(Di martedì 20 febbraio 2024) Un pezzo dopo l’altro prende forma l’anello ciclopedonale attornodi Orio al Serio, in provincia di, uno dei principali scali della Lombardia insieme a Malpensa e Linate. "Si tratta di un’opera importante - sottolinea Giovanni Sanga presidente di Sacbo - nell’ottica della multimodalità di trasporto aereo-treno-auto eclette. Oltre agli interventi in corso di sviluppo dell’aerostazione, collegamento ferroviario e nuovo collegamento diretto con l’autostrada, anche la mobilità dolce fa parte della connessione fra sistemi di trasporto. E noi crediamo molto sulle sue potenzialità". Ringraziano tanti dipendenti che adesso possono andare al lavoro senza inquinare in sella alle loroclette.

MilanoPost - Vittime Incidenti Monopattino, Milano Prima in Italia: La tragedia avvenuta ieri mattina a Bergamo, dove un ragazzo di 19 anni, Zaccaria Belatik, è stato ... nel 2022 le vittime sono state in forte crescita: per i monopattini (+77,8%) e bici elettriche ...

