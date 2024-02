Benzina | prezzi poco mossi | verde self a 1 | 866 euro al litro

(Di martedì 20 febbraio 2024) Prosegue la fase di relativa calma suidei carburanti alla pompa.mosse anche le quotazioni die prodotti raffinati, con il Brent che si mantiene sopra quota 83 dollari. Continua a scendere il prezzo del metano auto. Lo rileva Staffetta Quotidiana, evidenziando che IP ha ridotto di un centesimo alconsigliati die gasolio. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all'Osservatoriodel ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti:service a 1,866(+1 millesimo, compagnie 1,871, pompe bianche 1,853), diesel...

