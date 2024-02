Benevento-Sorrento | designato un arbitro esperto per il monday night

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 20 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutol’per ildel “Ciro Vigorito” dove si affronterannoin un match valido per il 28esimo turno del girone C di Lega Pro. Si tratta di Mattia Caldera, della sezione di Como, un fischietto di grande esperienza che fa parte della Can di Serie C da cinque anni. In questa stagione vanta un precedente con ilche risale allo scorso settembre quando ha diretto lo 0-0 del “Pinto” contro la Casertana. Caldera sarà coadiuvato dagli assistenti Markiyan Voytyuk di Ancona e Giorgio Ermanno Minafra della sezione di Roma 2 mentre Alessandro Recchia di Brindisi svolgerà il ruolo di quarto uomo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.