Benevento | il difficile viene adesso | undici gare al termine della regular season

(Di martedì 20 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiState buoni se potete. Può apparire quasi banale dirlo, ma in casa giallorossa ilche la classifica inizia davvero a sorridere alla Strega. Nelle tappe di avvicinamento alla sfida di lunedì prossimo al “Ciro Vigorito” contro il Sorrento, mister Auteri in questa settimana farà bene a vestire i panni del pompiere gettando acqua sul fuoco del facile entusiasmo. Perché è chiaro che dopo una vittoria come quella di Picerno e la concomitante sconfittaJuve Stabia a Catania, ora c’è il serio pericolo di ritenere quasi che il più è fatto. Mister Auteri, da navigato uomo di calcio, non ci ha pensato un attimo e un secondo dopo il triplice fischio del “Curcio” ha già iniziato a catechizzare i suoi invitando la squadra e tutto l’ambiente a rimanere con i piedi per terra. Gli ...

Benevento, può essere la vittoria della svolta: E' stata una partita difficile, come negarlo Però il Benevento non ha mai perso la testa. Ha difeso con ordine compatto attorno a Terranova, ha aggredito, giocato d'anticipo e ripartito in velocità ...

Napoli: chi è Calzona, il ct della Slovacchia pronto a sostituire Mazzarri: ... considerando l'importanza del match con il Barcellona di Xavi Hernandez , risulta difficile ... napoletano doc reduce dalla sfortunata esperienza sulla panchina del Benevento in Serie B, e Marco ...

Vitulano Drugstore Manfredonia, prestazione sontuosa in casa della Futura: Anche la capolista Benevento è caduta su questo campo difficile: i sanniti non scappano, Roma e Lazio possono al massimo pareggiare la seconda posizione con una partita in più. Ricarica di entusiasmo ...