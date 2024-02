Ben Lanzarone | morto il compositore di Happy Days | aveva 85 anni

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di martedì 20 febbraio 2024) IlBen, il cui lavoro è stato presentato in programmi televisivi come, The Love Boat e Dynasty, èdi cancro ai polmoni a Los Angeles il 16 febbraio 2024. Lo storico musicista85ha ricevuto il premio per il Miglioedell’ASCAP per il suo lavoro di composizione di colonne sonore televisive. Ha scritto per episodi di The Tracy Ullman Show, The Jay Leno Comedy Hour e Mr. Belvedere. In collaborazione con Aaron Spelling e Doug Cramer, ha composto molte colonne sonore per Dynasty, The Love Boat, Vegas, Matt Houston, The Colbys e Hotel. Inoltre, ha scritto le musiche per numerosi episodi di, Laverne and Shirley e Mork & ...