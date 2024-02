Belzoni | Nobile | Osculati&Co | le storie ma anche le follie degli esploratori italiani che scoprirono il mondo nel nuovo libro di Marco Valle

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024)popolo di poeti, santi e navigatori. In attesa che scartabelliate su Google per trovare chi l’ha detto (sorpresa!), ilViaggiatori straordinari –, avventure escritto dal giornalista e storico(Neri Pozza) conferma l’assunto con ricca, sfiziosa e sfaccettata disinvoltura. Del resto, inondati dalle sirene mangia e bevi di mete impossibili raggiungibili in un amen grazie a velocità supersoniche, come da rapidissimi click che catapultano perfino nel metaverso, tornare all’epopeacasco, fucile e sestante, settimane e mesi di viaggio ardimentoso, sa di senso paradossalmente globale ante litteram e di epica avventurosa ...