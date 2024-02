Bella Ciao è la parte che mi ha impressionato | Paolo Mieli e il retroscena su De Luca

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Lo scontro politico tra il governo di Giorgia Meloni e il presidente della Regione Campania Vincenzo Deaccende il dibattito da Nicola Porro a Quarta Repubblica, su Rete 4, nella puntata del 19 febbraio. In studio, tra gli altri, c'è l'editorialista ed ex direttore de Il Corriere della Sera, che in merito alla querelle, commenta: "Io penso che Deabbia come progetto di essere il grande capo del Sud. Lache più mi haè che abbiano cantato" che, spiega il giornalista e storico, "non è un canto da sventolare a vanvera, è la canzone della resistenza". Quindi aggiungerivolgendosi a dem e compagni: "Il fascismo oggi è Vladimir Putin, allora dico alla sinistra: non giocate ...