Belen Rodriguez | è finita con Lorenzoni? Risposta a luci rosse alla follower

(Di martedì 20 febbraio 2024) La storia traed Eliosembra, almeno così si evince dal comportamento della showgirl e modella argentina sui social. SI era anche parlato di matrimonio con l'imprenditore bresciano, ma secondo i gossip più aggiornati la relazione sarebbe arrivata al capolinea per motivi che, tuttavia, non sono stati chiariti. Dicevamo dei social. Ebbene, fa discutere ilacheha riservato a una commentatrice che le ha chiesto: “A quando il prossimo fidanzato?”. Una stoccata provocatoriaqualerisponde per le rime: “Fatti miei”. Non manca chi la spalleggia nel botta esocial: “Che tristi commenti… bevetevi un buon bicchiere di vino e sorridete ...

"Lascia fluire il passato...". Il significato nascosto dietro la foto (sexy) di Belen Rodriguez: Sappiamo fin troppo bene quanto sia tormentata e a volte anche molto complicata la vita privata di Belen Rodriguez . Lontana dalle scene e dalla vita pubblica, la ex showgirl di Mediaset sta cercando di ricostruire se stessa e di tornare a una certa normalità, sia professionale che di coppia. ...

Belen Rodriguez in bikini, un tuffo in mare per chiudere con il passato: Leggi Anche Belen Rodriguez single a Dubai, vacanza di lusso con la Petineuse Belen Rodriguez in versione sirena sexy Belen Rodriguez ha postato una foto e un video in cui la si vede nuotare, bellissima e ...

Belen semina indizi: un nuovo/vecchio amore all'orizzonte: Frequentazione in corso tra Belen Rodriguez e un giocatore di basket La conduttrice semina indizi sui social e i suoi follower scoprono il ...