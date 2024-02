Beba torna alle radici rap con il nuovo singolo ‘Dentro di me’

(Di martedì 20 febbraio 2024) Dopo un periodo di sperimentazione, in cui si è avvicinata a sonorità e generi musicali diversi,è pronta areorigini. Venerdì 23 febbraio esce, infatti, ilDentro di me (Epic/Sony Music Italy), un pezzo puramente in chiave rap prodotto da Rossella Essence e Marco Marra. Cover da Ufficio Stampa Il brano parla del dualismo che vive dentro di lei, grazie alla metafora della bambina contrapposta alla guerriera e di come queste due “anime” non debbano “lottare”, per stare bene, ma co-esistere. La bambina rappresenta le insicurezze e la vulnerabilità, la guerriera, invece, la grinta e il bisogno di rivalsa. La canzone racconta una vera e propria storia: la sua. La giovane artista ripercorre, così, le tappe della carriera artistica, tra fragilità e momenti “bui”. Il ...

