Beatrice Luzzi parla delle nomination dopo la diretta del GF | “Alla fine del programma mi farete un monumento” ed ha ragione da vendere – VIDEO

(Di martedì 20 febbraio 2024)ancora al televoto.ladelladel Grande Fratello, l’attrice si è confrontata con Letizia Petris, svelando il suo punto di vista.ladel GF Letizia, durante la puntata, ha nominatonon senza difficoltà: “Per esclusione la nomino ma spero che non se... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Grande Fratello chiude prima Alfonso Signorini replica così in diretta Tv: Delusione invece per Beatrice Luzzi, nuovamente al centro delle critiche, arrivata al limite della sopportazione e seriamente in procinto di lasciare il programma se la situazione non cambierà nelle ...

Beatrice Luzzi parla delle nomination dopo la diretta del GF: 'Alla fine del programma mi farete un monumento' (ed ha ragione da vendere): Beatrice Luzzi ancora al televoto. Dopo la fine della diretta del Grande Fratello , l'attrice si è confrontata con Letizia Petris , svelando il suo punto di vista. Beatrice Luzzi parla delle ...

Alessio contro Beatrice dopo la diretta del GF: Simona nel "mirino", poi il chiarimento: L'ultima puntata del Grande Fratello ha creato nuove spaccature nella Casa. Questa volta, a prendersela con Beatrice Luzzi ci ha pensato Alessio Falsone , subito dopo la diretta con Signorini. Alessio contro Beatrice dopo la diretta: Simona nel "mirino" L'argomento di discussione è stata Simona Tagli che, ...