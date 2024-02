Basta burro e parmigiano | per favore Il racconto della mamma partigiana disegnato da sua figlia

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 20 febbraio 2024) Classe 1950, Marisabina Russo è un'autrice e illustratrice di libri per bambini. Nata e cresciuta negli Stati Uniti, ha scritto e illustrato più di venti opere. I suoi libri nascono dai ricordi d'infanzia e dalle sue esperienze di madre. Le illustrazioni, dipinte a gouache, sono colorate e bidimensionali e ricordano il genere naif, e alcune raccontano anche il mondo del cibo. Uccellini, cibo e memoria In un articolo pubblicato dal New York Times, l'autrice ha raccontato una storia autobiografica di ricordi evocati dal cibo nel modo che le viene meglio: con le immagini. «Durante la mia infanzia, crescendo a Kew Gardens, nel Queens, mia madre iniziava sempre le nostre cene con un grande piatto di pasta in bianco. "Ancora pasta?", chiedevano i miei fratelli. "Giù i gomiti dal tavolo", rispondeva lei». La pasta era un piattotradizione italiana che aveva imparato a ...