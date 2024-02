Basket - Serie DR1» maschile La Libertas torna al successo Salvezza matematica e primato

(Di martedì 20 febbraio 2024)75 Audax Carrara 68: Canciello 22, Servadio, Lorenzi 9, Fracassini 16, Lombardi 2, Piercecchi 2, Morello, Guidi 8, Cecconi 16, Brunelli ne, Tonacci. All.: Romani. AUDAX CARRARA: Alibani ne, Caruso ne, Mezzani 7, Ramirez 17, Bertuccelli 10, Lulli 16, Morillo 12, Volpi 6, Castigliego. All.: Cristelli. Arbitri: Pucciarelli di Cascina e Mattiello di Buggiano. Note: parziali 16-16, 32-36, 53-51. LUCCA - Laalche regala la, arrivato al termine di una partita molto combattuta, contro avversari con individualità di primissimo livello. Agganciata di nuovo la vetta della classifica. Primo quarto in equilibrio, chiuso in parità. Nel secondo il roster apuano ha provato ad allungare, ma Fracassini e Canciello ...

