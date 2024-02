Basket Serie C Le strade tra la Taurus Jesi e ‘Ciccio’ Rossetti si sono separate

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

Maurizio non è più l'allenatore della Jesi. Il coach già giovedì 15 febbraio non era in panchina nella gara persa al Patariccoli con Gualdo, 59-70, sostituito da Federico Latini promosso dal settore giovanile che avrà come assistente Lombardelli sempre del settore giovanile. Il lavoro di Maurizio, purtroppo, non ha prodotto i risultati sperati e la squadra sta lottando per evitare la retrocessione diretta (solo l'ultima della classifica alla fine della stagione regolare, mentre già la penultima posizione prevede la disputa dei playout).