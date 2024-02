Basket serie C Gli Angels non volano Molinella corsara

(Di martedì 20 febbraio 2024)Santarcangelo ko con77-79 nell’ottava giornata di ritorno del girone B di C emiliano-romagnola. La Dulca è sotto per tutta la gara e inizia l’ultimo quarto sul -10 (53-63), poi parte l’operazione recupero. Il finale è al cardiopalma, con i clementini che hanno l’opportunità dell’aggancio dalla lunetta, ma entra solo un libero. Anchefa 1/2 e l’ultimo tentativo di Luca Bedetti, quello del supplementare, non entra. Al termine della prima fase, coi primi tre posti ormai irraggiungibili, mancano tre partite: per gli, ecco SG Fortitudo e Ozzano in trasferta con in mezzo la gara del PalaSgr con Forlimpopoli. Il tabellino: Bonfè ne, Mulazzani ne, Conti 30, Maracu 6, Benzi, Rossi 8, Rivali 11, Bedetti 17, Mari 3, Abba 2, Lombardi, Morri ne. All.: Serra. Stasera in campo nel girone marchigiano ...

Pisa , 19 febbraio 2023 – Epilogo sfortunato della prima fase del campionato di serie C per il Cosmocare CUS Pisa che, nonostante il meritato successo ... (sport.quotidiano)

Festa grande per la GeVi Napoli Basket al Comune: 'Voi avete vinto la coppa, noi facciamo il palazzetto': Basket 2023 - 2024 Serie A Squadra GeVi Napoli Festa grande per la GeVi Napoli Basket in occasione della premiazione al Comune. Dopo il primo bagno di folla in stazione centrale all'arrivo in treno da ...

Bis di successi per la Valtarese Basket nei derby con la Magik Parma: Weekend di giubilo per le due prime squadre della Valtarese Basket: sia la maschile sia la femminile fanno festa contro i pari categoria della Magik Parma. SERIE B FEMMINILE Ancora una vittoria, la quarta di fila, per l'Alberti e Santi che sabato pomeriggio ha ...

Il basket come rinascita, la storia del Santa Lucia a Roma: Il Santa Lucia però non si arrende e la ripresa culmina con la promozione in Serie A del giugno ... I sorrisi del Santa Lucia Basket non mentono.