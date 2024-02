Basket - Serie B» femminile regionale Green Le Mura fallisce l’aggancio Scontro diretto | vince la capolista

(Di martedì 20 febbraio 2024)LeSpring 55 Jolly Acli Livorno 61LESPRING: Barberio ne, Tessaro 9, Pellegrini 1, Morettini 2, Rapè 10, Valentino 3, Michelotti 8, Peri, Cherkaska 9, Fedorenko 14. All.: Biagi. JOLLY ACLI: Barbieri 2, Ceccarini 6, Zolfanelli ne, Orsini 12, Giari 14, Candelori, Gioan, Sassetti 19, Sgorbini ne, Evangelista 6, Costa 2. All.: Corda. Arbitri: Giannini e Cammilli di Empoli. Note: parziali 12-21, 32-33, 49-51. LUCCA - Sconfitta casalinga per Leche non riesce ad agganciare in classifica laJolly che s’ impone. Livorno parte bene, ma le biancorosse reagiscono con Fedorenko, Cherkaska e Michelotti che mettono a segno punti pesanti in un primo quarto punto a punto. Nel secondo solo al terzo time-out Lesi scuote e prova a ...

