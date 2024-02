Basket | per alzare l’asticella e vincere il campionato | serve un innesto Un esterno in più per provarci Il mirino si sposta su Guerra

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Dunque si parte dal quarto posto, per otto partite che dovranno condurre ai playoff con la miglior griglia possibile, evitando gli ultimi due posti, che escludono l’approdo alla post season. Ma Ferraravuole guardare avanti, molto avanti come ha detto Giovanni Benedetto nel post partita di Cremona, e punta alle piazze migliori, magari cercando uno sgambetto alle quattro formazioni dell’altro girone, che ancora non conosce. Ad oggi il bilancio del tecnico calabrese è di cinque vittorie su sette: ha perso solo il match a Pizzighettone all’esordio e quello di Castel San Pietro. E con un bilancio così e una squadra che finalmente torna a rendere secondo quello che era il suo potenziale in estate, con un Cecchetti ritrovato e i giovani in rampa di lancio (Yarbanga non è più una notizia, la crescita di Romondia è invece la novità più bella), è legittimo tornare ...