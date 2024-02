Basket | la partita Smile Benevento-Mondragone diventa leggenda da social

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 20 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPer certi versi, è il bello del dilettantismo. Che sia calcio,o qualunque altro sport, la purezza di una disciplina sta tutto nelle categorie inferiori. Quello che è successo durante la sfida di Promozione Campana traè un mix di cose che si vedono solo in certe categorie. E speriamo di continuarle a vedere per tanto altro tempo. La sfida del PalaTedeschi ha attirato l’attenzione di un noto e gettonato profilo(L’umiltà di chiamarsi Minors) che ha dedicato alla gara di domenica un post che fa davvero sorridere: Non solo Milano – Napoli: domenica si è giocata in contemporanea anchedi promozione campana. E’ andata così: –...