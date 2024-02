Basket | in serie C sconfitta da pronostico per la Pallacanestro Femminile Pisa a Viareggio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024), 19 febbraio 2024 – Tutto come da, tra la capolista Sei Versiliae la, nella settima giornata di ritorno del campionato diC. In un clima da amichevole, come attestano i soli tredici falli fischiati in tutto il match, hanno nettamente prevalso le padrone di casa, con le ragazze di Stefano Zari che hanno approfittato del risultato scontato per fare esperimenti in vista delle ultime due significative gare, molto importanti in vista della seconda fase orientata alla salvezza. LA CRONACA – Dura solo un quarto il match tra le due squadre, conche trova subito il bandolo della matassa e colpisce da sotto e da fuori, chiudendo di ...