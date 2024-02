Basket femminile Serie B Primo stop per Puianello Scandiano | altro passo verso la salvezza

(Di martedì 20 febbraio 2024)ko nella Poule Playoff per la Chemco(6) che torna a casa sconfitta da Rimini (6) per 59-58. Le gialloblu giocano un buontempo (29-34 al 20’) ma Rimini rimonta (45-44 al 30’) e si porta addirittura sul 59-52 al 38’ trascinata da Eleonora Duca e Novelli. La Chemco non ci sta, risponde con una bomba di Dettori, lima altri punti con i tiri liberi, e si rifà sotto fino al 59-58 a 16 secondi dal gong. Le gialloblu hanno la palla dell’ultima azione, costruiscono un buon tiro, ma la conclusione di Dettori da tre non va a bersaglio; mischia furibonda a rimbalzo con palla contesa ma la freccia premia le locali che poi riescono a rimettere nella metà campo offensiva e fanno scadere il tempo per chiudere la contesa.: Oppo 5, Valdo n.e., Olajide 21, Manzini 11, Luppi, Corradini n.e., Dettori 15, ...

Per la quarta volta consecutiva, e quin dice sima nella propria storia, il Famila Schio vince la Coppa Italia . battuta in finale l’Umana Reyer Venezia ... (oasport)

Nel weekend appena trascorso la Famila Wuber Schio ha dominato la Final Four di Coppa Italia a Torino, vincendo in finale contro l’Umana Reyer ... (oasport)

Bis di successi per la Valtarese Basket nei derby con la Magik Parma: Weekend di giubilo per le due prime squadre della Valtarese Basket: sia la maschile sia la femminile fanno festa contro i pari categoria della Magik Parma. SERIE B FEMMINILE Ancora una vittoria, la quarta di fila, per l'Alberti e Santi che sabato pomeriggio ha ...

Umana Reyer: sfiorate le coppe: Una società che sta facendo la storia del Basket femminile italiano.

Basket femminile, fondamentale successo esterno per la Domus Mulieris: ... visti i concomitanti ko di Roma Team Up e Bull Latina, sale nuovamente al sesto posto della classifica del campionato di serie B di basket. Dopo una settimana travagliata per infortuni vari che ...