Basket dr2 La Torre vince | a casa Violi esulta il papà

(Di martedì 20 febbraio 2024) È la Berrutiplastics(30) ad aggiudicarsi il big match della 4ª di ritorno. La squadra di, checosì il duello in famiglia col figlio Gabriele, supera 64-60 inla Sampolese (26), cui non bastano i 17 punti di Fontanesi, grazie ai 12 di Davoli e agli 11 di Guidetti, autore dei liberi della sicurezza insieme a Magliani. Solitaria al secondo posto le Gazze Canossa (28): tutto facile sul campo del fanalino Arbor (0), con un 100-51 che porta le firme di Maioli (26), Giaroli (21) e Benvenuti (14). A Bagnolo passa, a sorpresa, Campagnola (20), che sale al sesto posto grazie al 68-62 rifilato all’Heron (18) con 20 punti di Marco Rustichelli; la striscia positiva della Saturno Guastalla (22) prosegue col 59-50 all’Aquila Luzzara (22), agganciata in quarta posizione dagli uomini di Ferrari, trascinati dai ...

