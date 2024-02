Basket dr1 La Nubilaria si illude ma poi china la testa Adesso è ultima

(Di martedì 20 febbraio 2024) Sconfitta in volata nella 4ª di ritorno per la Pallacanestro Reggiolo (18), che cade 81-80 a Vignola (22) e non riesce a chiudere la striscia negativa: nella squadra di coach Andrea Bosi (foto), che gioca ad armi pari con gli avversari, non bastano i 24 punti di Neri e i 22 di Gaudenzi, oltre ai 17 sotto i tabelloni del totem Ciavolella. Nel derby la spunta ilreggio (14), che passa 68-61 sul parquet del(8) dopo esser stato sotto di 11 lunghezze all’intervallo: sugli scudi Brogio (24) e Kocvara (20), mentre tra i padroni di casa si registrano i 14 di Gandellini e i 12 di Petrolini. Con questo risultato ile’ ultimo, visto che l’iCare Cavriago (8) passa 81-72 a Cento sul campo della Benedetto 1964 (12) e opera l’aggancio, con Minardi (18) e Branchini (14) sugli scudi; stop all’overtime per il ...

LAURENZIANA 72 Skywalkers 57 LUCCA - Arriva un’altra sconfitta per Skywalkers . I biancorossi, nel primo quarto, non riesco a partire con il ... (sport.quotidiano)

Basket Serie DR1. Civatese ok, Mandello ko!: Il campo della squadra lariana è stato espugnato dall' ARS Rovagnate , diretta concorrente per cercare la salvezza in DR1. Mandello inizia bene la partita nel primo quarto (24 - 21) e le due squadre ...

Basket DR1: i Gators battono Mondovì e tengono viva la corsa salvezza: Serviva solamente vincere per tenere vive le possibilità di salvezza: servirà farlo ancora una volta, a Saluzzo, nel prossimo turno per evitare la lotteria dei play - out. Quella contro Mondovì, ...

Basket DR1 - Buona prestazione per la Gerbaldo Decorazioni Savigliano, ma non basta per la vittoria: NICHELINO vs GERBALDO DECORAZIONI SAVIGLIANO 66 - 59 17 - 14; 20 - 19; 18 - 13; 11 - 13 Gerbaldo decorazioni Savigliano: Eula 4, Masento, Amateis 5, Giordano 3, Maero 6, Giannotto 6, Giorsino 22, ...