Basket | Carpegna Prosciutto Pesaro | un tour de force dal quale uscire vivi

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 20 febbraio 2024) Lontano dalle luci scintillanti di una Coppa Italia che si è archiviata,tenta di pianificare una salvezza complessa che si scontrerà, fatalmente, con un calendario che nel prossimo periodo porterà la formazione marchigiana ad affrontare tante formazioni che hanno appena disputato la Final Eight. Non proprio una missione semplice in un mese di marzo che mostrerà il suo volto più duro e inflessibile alla formazione che sta lottando, con tutte le sue forze, per rimanere all’interno della LegaA. La società che abita nelle Marche, nonostante le chiare difficoltà che arriveranno inesorabili in questo ciclo di quattro incontri, dovrà affrontare questo ciclo con coraggio e forza, cercando di ribellarsi a un destino che appare essere già segnato....