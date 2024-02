Basket b donne Mosconi e Mezzini brillano per la Bsl Crisi Peperoncino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Terza vittoria consecutiva per la Bsl San Lazzaro, sconfitta invece per il. Il weekend delle formazioni bolognesi di serie B difemminile è stato agrodolce. Cominciamo dalla buone notizie e dal successo della Bsl San Lazzaro. La formazione di Paolo Dalè sfrutta a dovere il fattore casalingo e sabato sera supera, alla palestra Rodriguez, Fidenza per 49-48. Dopo un pessimo inizio di sfida, la Bsl rientra man mano nel match e piazza un decisivo parziale di 12-0 tra terzo e quarto parziale, alimentato dalle triple di Allegra, miglior realizzatrice con 15 punti ed Elena. Nel finale Talarico, Trombetti e compagne sono poi brave a resistere al tentativo di rimonta finale della formazione ducale e incassano il terzo successo consecutivo. Continua invece il periodo nero invece per il ...