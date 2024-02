Barolo e Barbaresco | come cambia il disciplinare

(Di martedì 20 febbraio 2024) I disciplinari dipotrebberore profondamente. Alla vigilia di Grandi Langhe, l’evento promozionale svolto a Torino il 29 e 30 gennaio scorsi, il Consorzio di tutela ha diffuso una lista di ipotesi di modifica approvate dal Cda con l’obiettivo di avviare una consultazione tra i produttori, titolari della decisione finale. Le modifiche proposte dal ConsorzioAl centro del menu di proposte c’è il divieto di imbottigliarefuori dalla zona di produzione. Ancora oggi accade infatti che partite abbondanti di Nebbiolo sfuso vengano acquistate da importatori stranieri per essere imbottigliatidenominazione in Svizzera o in America. «Negli Stati Uniti funzionano tre livelli di commercializzazione: l’importatore nazionale vende a un distributore ...

La creatività di Ironika premiata a Los Angeles: Ironika ha ricevuto una medaglia di bronzo per la campagna pubblicitaria del Barolo and Barbaresco World Opening del 2022, oltre a tre menzioni d'onore per le comunicazioni di Banca Di Cherasco , ...

Vini rossi, la Toscana domina le classifiche di Gentleman: Dopo il Barolo Riserva Falletto Vigneto Le Rocche 2017 di Bruno Giacosa dal Piemonte. A seguire ... Se il primo posto è appannaggio del Piemonte e del Barbaresco Sorì Tildin 2020 subito dietro incalza ...

Aree omogenee: in Granda 26 milioni di euro in risorse per i Comuni: - Area Terra di Langa (2,6 milioni per 37 comuni cuneesi) Albaretto della Torre, Arguello, Barolo, ... - Area Terre di Langa e Monferrato (5 milioni per 10 cuneesi) Barbaresco, Castiglione Tinella, ...