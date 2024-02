Baresi | «Brehme campione dentro e fuori dal campo Mancanza»

Leggi tutta la notizia su inter-news

Beppericorda il suo ex compagno Andynel giorno della sua inaspettata scomparsa. Le parole dal sito ufficiale dell'Inter. RICORDO – Beppericorda in questo modo l'ex compagno dell'Inter: «Ho un ricordo nitido di Andy di quando era appena arrivato, poi ha preso un po' il mio ruolo e l'ha interpretato in maniera moderna, faceva assist e gol ed era un grandein. L'avevo sentito anche negli ultimi mesi, sempre con il sorriso, è stato un compagno di tante avventure. Sarà una grandeper tutti noi e per i colori nerazzurri».