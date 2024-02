Barcellona | Xavi | 'Sorpreso dal cambio allenatore del Napoli | difficile prepararla'

Xavi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli - Barcellona valida per l'andata degli ottavi di Champions League. Al 'Maradona' il ... (fanpage)

Xavi: "Noi e il Napoli 50 e 50, non ci sono favoriti. Sorprendente il loro cambio di allenatore": "Domani sarà fondamentale difendere bene, che non ci facciano contropiedi, transizioni. È difficile fermare Politano, Osimhen, Kvara". 2023 archivio Image Sport / Calcio / Barcellona / Xavi Hernandez / foto Imago/Image Sport ONLY ITALY Si avvicina la sfida tra il Napoli e il Barcellona in programma domani sera alle 21 al Maradona per l'andata degli ottavi di Champions ...

Sky - Napoli - Barcellona le probabili formazioni: torna Mario Rui, ballottaggio a centrocampo: Calzona BARCELLONA (4 - 3 - 3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Inigo, Cancelo; De Jong, Christensen, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Pedri. All: Xavi. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo ...

'Legends - Ci vediamo a Napoli' in Champions League: speciale per esordio Calzona col Barca: ... sia per il Napoli, che avrà in panchina un nuovo allenatore, sia per il Barcellona. Entrambe ... che speriamo di rivedere al centro dell'attacco, mentre per il 4 - 3 - 3 di Xavi l'ago della bilancia ...